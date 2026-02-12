La provincia refuerza medidas contra la morosidad alimentaria tras cinco detenciones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia de La Rioja ha llevado a cabo la detención de cinco personas debido al incumplimiento de la cuota alimentaria. La jueza Gisela Flamini, al frente del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, expresó su preocupación por el aumento de deudas alimentarias desde finales del año pasado, mencionando diversas causas para este incumplimiento, que incluyen desocupación y pagos irregulares.

Flamini destacó que la falta de pago puede acarrear consecuencias penales. De los cinco detenidos, dos iniciaron pagos tras recuperar su libertad, mientras que los otros continúan sin abonar. Un caso alarmante involucra a un niño con discapacidad, cuya madre enfrenta dificultades para cubrir los estudios médicos necesarios sin el apoyo del padre.

La problemática afecta principalmente a las mujeres, quienes suelen ser las responsables del cuidado y sustento de los hijos, generando un desequilibrio significativo en sus vidas. Hasta ahora, no se han registrado detenciones de mujeres por esta causa, lo que sugiere que la morosidad es mayormente masculina.

A pesar de las medidas tomadas, Flamini indicó que el sistema judicial enfrenta limitaciones para asegurar que los pagos lleguen a los hogares. La jueza subrayó la necesidad de implementar nuevas estrategias para garantizar el bienestar de los niños, especialmente ante el inicio de clases.