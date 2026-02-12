Desmantelan cultivo de marihuana en Aimogasta: cuatro arrestos por secuestro de plantas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un operativo realizado en Aimogasta, cuatro personas fueron detenidas tras un allanamiento por el Departamento de Investigaciones en el Barrio Cooperativa II. La intervención se llevó a cabo bajo la autorización del Juzgado Federal, en el marco de causas federales relacionadas con el narcotráfico.

El procedimiento resultó en el secuestro de 25 plantas de cannabis sativa, algunas de ellas alcanzando alturas de hasta 4 metros. Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crecimiento de delitos vinculados a las drogas en la región, un fenómeno que ha aumentado en los últimos años.

Las fuerzas de seguridad han intensificado las investigaciones para desarticular redes de cultivo y distribución. La comunidad se muestra preocupada por el incremento de estos delitos, lo que ha motivado llamados a la acción por parte de los vecinos y autoridades locales. La detención de los sospechosos es un paso significativo en la lucha por la seguridad y el bienestar de la población.

Se espera que la instrucción del caso continúe, determinando la responsabilidad de los detenidos en el cultivo y tenencia de la sustancia ilícita encontrada. Este tipo de operativos subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra las actividades ilegales en la región.