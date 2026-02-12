Jueves, 12 de Febrero 2026
Violencia en el macrocentro: tres agresores atacan a un joven con machetes
Policiales

Violencia en el macrocentro: tres agresores atacan a un joven con machetes

Un ataque violento en la capital riojana dejó a un joven con heridas graves tras ser asaltado por tres agresores armados con machetes. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Enrique Vera Barros y su estado es delicado. La inseguridad en la zona genera preocupación y exige respuestas efectivas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
Un joven fue víctima de un violento ataque en la capital riojana cuando tres agresores ingresaron a su vivienda, ubicada en la intersección de San Nicolás de Bari y Francisco Solano Gómez, y lo agredieron con machetes. La víctima, que se encontraba sola y cuidando el lugar, sufrió lesiones graves y fue trasladada de inmediato al Hospital Regional Enrique Vera Barros, donde permanece internado en estado delicado.

Las fuerzas de seguridad han comenzado una investigación para dar con los responsables del ataque, que ha generado gran preocupación en la comunidad. Fuentes oficiales indicaron que se esperan peritajes que ayuden a esclarecer los motivos detrás de este hecho de violencia, resaltando la creciente inseguridad en la zona.

Este incidente ha abierto un debate sobre la protección de personas bajo regímenes de salida transitoria, como el agredido. La población exige respuestas efectivas de las autoridades ante la creciente violencia en espacios públicos y privados, y muchos piden medidas más efectivas para garantizar la seguridad de todos.

La comunidad de la capital riojana aguarda que la policía logre identificar y capturar a los agresores, mientras la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y del sistema de salud se considera fundamental para brindar justicia y apoyo a las víctimas de la violencia.

TL;DR

