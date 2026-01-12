Lunes, 12 de Enero 2026
Detenido en Chilecito tras ser acusado de amenazas y robos con cuchillo
Detenido en Chilecito tras ser acusado de amenazas y robos con cuchillo

Un hombre de 32 años fue detenido por la Comisaría Primera tras amenazar con un cuchillo y robar en un comercio del Barrio Puquial. La justicia investiga los delitos.

Un hombre de 32 años, conocido como “Pocas Pilchas”, fue detenido en un operativo conjunto de la Comisaría Primera, la Brigada Motorizada, U.E.A.M.M. y la Comisaría Segunda. La intervención se produjo tras recibir dos denuncias que lo vinculaban a hechos delictivos en la ciudad.

El primer incidente tuvo lugar cerca de la Ferretería Lanús, donde el sujeto amenazó de muerte a una persona con un arma blanca. Posteriormente, alrededor de las 16.00 horas, ingresó a un comercio en el Barrio Puquial, donde amenazó al propietario, su hijo y un cliente para exigir dinero. Al no recibir efectivo, sustrajo dos bebidas alcohólicas.

Después de un operativo de rastrillaje, el sospechoso, identificado como Ruarte, fue capturado. Actualmente, se encuentra en la Alcaidía Policial y está a disposición de la Jueza de Feria, Dra. María Florencia Alfonso, enfrentando cargos por Amenazas y Robo Agravado.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

