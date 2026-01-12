Detenido en Chilecito tras ser acusado de amenazas y robos con cuchillo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 32 años, conocido como “Pocas Pilchas”, fue detenido en un operativo conjunto de la Comisaría Primera, la Brigada Motorizada, U.E.A.M.M. y la Comisaría Segunda. La intervención se produjo tras recibir dos denuncias que lo vinculaban a hechos delictivos en la ciudad.

El primer incidente tuvo lugar cerca de la Ferretería Lanús, donde el sujeto amenazó de muerte a una persona con un arma blanca. Posteriormente, alrededor de las 16.00 horas, ingresó a un comercio en el Barrio Puquial, donde amenazó al propietario, su hijo y un cliente para exigir dinero. Al no recibir efectivo, sustrajo dos bebidas alcohólicas.

Después de un operativo de rastrillaje, el sospechoso, identificado como Ruarte, fue capturado. Actualmente, se encuentra en la Alcaidía Policial y está a disposición de la Jueza de Feria, Dra. María Florencia Alfonso, enfrentando cargos por Amenazas y Robo Agravado.