Martes, 13 de Enero 2026
Armando Molina presenta su estrategia para revitalizar la gestión hacia 2027
Armando Molina presenta su estrategia para revitalizar la gestión hacia 2027

La reciente designación de Gonzalo Bustos en la Secretaría General del Municipio de la Capital marca un giro hacia la juventud y la eficacia en la gestión política. La administración de Armando Molina busca reducir la estructura a solo tres secretarías, enfocándose en mayores responsabilidades y un control más estricto. Este cambio responde a una necesidad urgente de transformar el funcionamiento municipal en tiempos de crisis presupuestaria.

Hace 10 h
La reciente designación de Gonzalo Bustos en la Secretaría General del Municipio de la Capital riojana ha generado inquietud en el ámbito político. La gestión de Armando Molina parece enfocarse en reestructurar su equipo con miras al año 2027.

El ingreso de jóvenes profesionales, a quienes se les conoce como la «Sub-40» o la «Generación Luzu», sugiere una estrategia deliberada para mejorar la operatividad y abordar problemas de manera más eficiente. Este enfoque responde al reclamo social de renovación, dado que la mayoría de estos nuevos funcionarios son egresados de la Universidad Nacional de La Rioja.

El Intendente también ha expresado su intención de reducir la estructura del gobierno a solo tres secretarías: General, Gobierno y Hacienda. Este cambio es parte de una estrategia más amplia para enfrentar la difícil situación presupuestaria que afecta a diferentes niveles del Estado. Con la premisa de «menos funcionarios, más funciones», se busca una mayor responsabilidad y un control más efectivo sobre el territorio.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

