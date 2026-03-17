ATSA se prepara para elegir nuevas autoridades en La Rioja este viernes 20

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sindicato de la Sanidad (ATSA) llevará a cabo sus elecciones el viernes 20 para renovar autoridades, con la única lista presentada encabezada por el actual secretario general. Este proceso electoral movilizará a afiliados de toda la provincia, quienes podrán votar entre las 8 y 18 horas.

Las urnas fijas y móviles estarán distribuidas estratégicamente para facilitar la participación de los trabajadores. La Junta Electoral, formada en el congreso provincial de delegados, aseguró que el acto se realizará cumpliendo con el estatuto sindical, a pesar de no haber competencia interna.

La dirigencia del gremio ha hecho un llamado a los afiliados para que participen masivamente, con el fin de reafirmar la unidad sindical y consolidar el respaldo a la gestión actual de ATSA. Se han presentado los padrones definitivos y se ha llevado a cabo una campaña de comunicación para fomentar la participación en la votación.