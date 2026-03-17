Martes, 17 de Marzo 2026
ATSA se prepara para elegir nuevas autoridades en La Rioja este viernes 20
Política

ATSA se prepara para elegir nuevas autoridades en La Rioja este viernes 20

Este viernes 20, el Sindicato de la Sanidad (ATSA) llevará a cabo elecciones para renovar autoridades, con una única lista presentada. La votación se realizará de 8 a 18 horas, con urnas fijas y móviles en toda la provincia, buscando fortalecer la legitimidad del gremio.

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El Sindicato de la Sanidad (ATSA) llevará a cabo sus elecciones el viernes 20 para renovar autoridades, con la única lista presentada encabezada por el actual secretario general. Este proceso electoral movilizará a afiliados de toda la provincia, quienes podrán votar entre las 8 y 18 horas.

Las urnas fijas y móviles estarán distribuidas estratégicamente para facilitar la participación de los trabajadores. La Junta Electoral, formada en el congreso provincial de delegados, aseguró que el acto se realizará cumpliendo con el estatuto sindical, a pesar de no haber competencia interna.

La dirigencia del gremio ha hecho un llamado a los afiliados para que participen masivamente, con el fin de reafirmar la unidad sindical y consolidar el respaldo a la gestión actual de ATSA. Se han presentado los padrones definitivos y se ha llevado a cabo una campaña de comunicación para fomentar la participación en la votación.

Etiquetas: la rioja atsa elecciones sindicato unidad sindical trabajadores de la salud
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