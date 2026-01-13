Comedores en la mira: la Justicia avanza en reclamos por asistencia alimentaria

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia federal ha decidido habilitar la feria judicial para atender un reclamo relacionado con la entrega de alimentos a comedores comunitarios, en un nuevo desafío para el Gobierno de Javier Milei. La medida cautelar que impulsa esta decisión exige al Ministerio de Capital Humano garantizar asistencia a 30 comedores que requieren su inclusión en la política alimentaria estatal.

Esta resolución fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, tras una solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las organizaciones sociales advirtieron que la interrupción de los plazos procesales durante la feria podía agravar la situación de las familias vulnerables que dependen de estos espacios para acceder a alimentos básicos.

El Ministerio Público Fiscal apoyó la habilitación, enfatizando que el cumplimiento de la medida cautelar está vinculado al derecho humano a una alimentación adecuada. El juez Walter Lara Correa resolvió permitir el tratamiento del reclamo para asegurar que los derechos de los afectados no se vean vulnerados durante este periodo judicial.