Comedores en la mira: la Justicia avanza en reclamos por asistencia alimentaria

La Justicia habilitó la feria judicial para atender un reclamo que busca garantizar la entrega de alimentos a 30 comedores comunitarios. Esta decisión responde a la crítica situación de familias vulnerables que dependen de estos espacios. La medida, adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, es crucial para evitar que el receso judicial frene la asistencia alimentaria ya comprometida.

La Justicia federal ha decidido habilitar la feria judicial para atender un reclamo relacionado con la entrega de alimentos a comedores comunitarios, en un nuevo desafío para el Gobierno de Javier Milei. La medida cautelar que impulsa esta decisión exige al Ministerio de Capital Humano garantizar asistencia a 30 comedores que requieren su inclusión en la política alimentaria estatal.

Esta resolución fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, tras una solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Las organizaciones sociales advirtieron que la interrupción de los plazos procesales durante la feria podía agravar la situación de las familias vulnerables que dependen de estos espacios para acceder a alimentos básicos.

El Ministerio Público Fiscal apoyó la habilitación, enfatizando que el cumplimiento de la medida cautelar está vinculado al derecho humano a una alimentación adecuada. El juez Walter Lara Correa resolvió permitir el tratamiento del reclamo para asegurar que los derechos de los afectados no se vean vulnerados durante este periodo judicial.

