Defensa del Gobierno provincial: 8.000 hectáreas del INTA en riesgo de venta nacional

El Gobierno Provincial de La Rioja se opone firmemente a la inclusión de las 8 mil hectáreas del campo experimental de Los Cerrillos en un plan del Gobierno Nacional que propone su venta, considerándolas en desuso. Estas tierras, transferidas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), están destinadas al desarrollo agrícola y no a la especulación.

Durante una reunión, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, junto a autoridades del INTA, abordó estrategias para evitar la disposición de este inmueble por parte de la Nación. Participaron de este encuentro la Secretaria de Tierras, Irene Zárate, y otros funcionarios relevantes.

Puy Soria manifestó la preocupación del INTA y destacó la importancia de defender la propiedad pública. Afirmó que la venta de estas tierras no solo afecta un bien económico, sino que también tiene un impacto humano sobre las personas que trabajan en el campo experimental. Además, mencionó el apoyo de diversas fuerzas de la sociedad civil, incluidas universidades, que respaldan esta causa.