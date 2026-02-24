Martes, 24 de Febrero 2026
El PJ cuestiona a opositores del norte por respaldar la reforma laboral de Milei
El PJ cuestiona a opositores del norte por respaldar la reforma laboral de Milei

El Partido Justicialista critica la reforma laboral del gobierno de Milei, advirtiendo que conlleva precarización del trabajo y afectará la salud de los trabajadores. Su rechazo se extiende a legisladores que apoyaron el proyecto.

El Partido Justicialista (PJ) ha expresado su firme rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, a través de un comunicado difundido este lunes. La agrupación critica no solo el contenido de la reforma, sino también a los legisladores peronistas que la apoyaron, argumentando que la aprobación de este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales.

En el comunicado, el PJ destaca que “la reforma laboral impulsada por Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización” que afectará negativamente al pueblo trabajador, incluyendo pérdidas en salarios y en salud física y mental. Se enfatiza que “el peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación”.

El mensaje, respaldado por Cristina Fernández de Kirchner, también se dirige a los senadores y diputados que votaron a favor de la reforma, calificando su acción como contraria a la justicia social. Además, el PJ presenta una alternativa de modernización que incluye mejoras en derechos laborales, como un salario mínimo acorde a la canasta básica y derechos para trabajadores de plataformas.

Por su parte, la Libertad Avanza busca convertir esta reforma en ley el próximo viernes, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito político argentino.

