El PJ cuestiona a opositores del norte por respaldar la reforma laboral de Milei

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Partido Justicialista (PJ) ha expresado su firme rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, a través de un comunicado difundido este lunes. La agrupación critica no solo el contenido de la reforma, sino también a los legisladores peronistas que la apoyaron, argumentando que la aprobación de este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales.

En el comunicado, el PJ destaca que “la reforma laboral impulsada por Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización” que afectará negativamente al pueblo trabajador, incluyendo pérdidas en salarios y en salud física y mental. Se enfatiza que “el peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación”.

El mensaje, respaldado por Cristina Fernández de Kirchner, también se dirige a los senadores y diputados que votaron a favor de la reforma, calificando su acción como contraria a la justicia social. Además, el PJ presenta una alternativa de modernización que incluye mejoras en derechos laborales, como un salario mínimo acorde a la canasta básica y derechos para trabajadores de plataformas.

Por su parte, la Libertad Avanza busca convertir esta reforma en ley el próximo viernes, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito político argentino.