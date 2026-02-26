Viernes, 27 de Febrero 2026
El gobernador Quintela en el centro de una controversia por sus declaraciones sobre Milei
El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia contra el gobernador Ricardo Quintela por sus declaraciones en radio, que podrían implicar "incitación a la violencia colectiva". La investigación se centra en sus afirmaciones sobre la crisis de 2001 y su crítica al gobierno actual.

Hace 1 día
El fiscal Carlos Stornelli ha presentado una denuncia contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus controvertidas declaraciones en una entrevista radial. En el programa “Mañana Sylvestre”, el gobernador afirmó que el gobierno del presidente Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y evocó la crisis de 2001, mencionando “sacrificios que valen la pena” y el trágico saldo de “39 compañeros muertos”.

La denuncia se formalizó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se solicita investigar al mandatario por “incitación a la violencia colectiva” y “posible afectación del orden constitucional”. En su escrito, el fiscal argumenta que las declaraciones de Quintela podrían constituir delitos relacionados con la intimidación pública y la instigación a cometer delitos.

Stornelli destaca que la gravedad de las manifestaciones aumenta debido a la posición del gobernador, quien ejerce funciones públicas de gran responsabilidad. La presentación judicial busca que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las afirmaciones del gobernador.

