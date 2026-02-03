El Regimiento de Granaderos recibe de vuelta el Sable Corvo de San Martín

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín será trasladado desde el Museo Histórico Nacional a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín en Buenos Aires. Esta decisión, tomada por el Poder Ejecutivo, se formalizó mediante el Decreto 81 de 2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva ubicación del sable, en Avenida Luis María Campos 554, permitirá que el Regimiento asuma la responsabilidad de su preservación y seguridad, siguiendo los protocolos establecidos. Este símbolo histórico, donado al Estado Nacional en 1897, representa la soberanía y la independencia de Argentina.

El decreto también menciona que el Sable Corvo ha sido objeto de robos en dos ocasiones, en 1963 y 1965, lo que subraya la necesidad de mejorar su resguardo institucional. Con su traslado, se busca garantizar una custodia permanente y fortalecer su protección.