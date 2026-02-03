Miércoles, 4 de Febrero 2026
El Regimiento de Granaderos recibe de vuelta el Sable Corvo de San Martín
El Regimiento de Granaderos recibe de vuelta el Sable Corvo de San Martín

El Sable Corvo de San Martín será trasladado al Regimiento de Granaderos en Buenos Aires para su custodia permanente, tras incidentes de seguridad en el Museo Histórico Nacional.

El Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín será trasladado desde el Museo Histórico Nacional a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín en Buenos Aires. Esta decisión, tomada por el Poder Ejecutivo, se formalizó mediante el Decreto 81 de 2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva ubicación del sable, en Avenida Luis María Campos 554, permitirá que el Regimiento asuma la responsabilidad de su preservación y seguridad, siguiendo los protocolos establecidos. Este símbolo histórico, donado al Estado Nacional en 1897, representa la soberanía y la independencia de Argentina.

El decreto también menciona que el Sable Corvo ha sido objeto de robos en dos ocasiones, en 1963 y 1965, lo que subraya la necesidad de mejorar su resguardo institucional. Con su traslado, se busca garantizar una custodia permanente y fortalecer su protección.

