Federico Sbiroli asume como nuevo diputado por Sanagasta en la Legislatura provincial

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El próximo jueves 19 de marzo, la Legislatura de la Provincia de La Rioja realizará una jornada institucional en la que Federico Sbiroli asumirá como diputado provincial, tras su elección en los comicios de 2025. Este acto tendrá un impacto significativo en la política de Sanagasta, donde se producirá un cambio en la Intendencia, ya que Luis "Pichón" Flores asumirá el cargo de manera interina para completar el mandato.

La llegada de Sbiroli es interpretada como un respaldo al gobierno provincial, que busca fortalecer su presencia en los municipios y mejorar el vínculo con la comunidad. Se espera que su asunción impulse iniciativas que beneficien el desarrollo local, especialmente en sectores como la olivicultura y la vitivinicultura, que han mostrado un crecimiento sostenido en la región.

El intendente Flores, ahora a cargo del Ejecutivo municipal, deberá continuar con las políticas públicas existentes y asegurar la cohesión dentro del equipo municipal. Su experiencia podría ser crucial para garantizar que se atiendan las necesidades de la comunidad durante este periodo de transición. Otros actores políticos de la región estarán atentos a esta jornada, ya que el resultado podría influir en la dinámica política local y en la creación de nuevas alianzas.