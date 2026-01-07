Festivales en La Rioja: un impulso económico y turístico para la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja está promoviendo festivales populares como una política estratégica para fortalecer la cultura y dinamizar la economía regional. La Secretaría de Culturas ha resaltado el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) como fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en la provincia.

Patricia Herrera, titular de la cartera, destacó que la realización de estos festivales en distintos departamentos es una “fuerte apuesta” para el calendario turístico y cultural de La Rioja. Según explicó, estas celebraciones no son eventos aislados, sino que forman parte de un entramado que genera empleo y promueve el sentido de pertenencia comunitaria.

Además, Herrera enfatizó el impacto económico que producen estos eventos, movilizando producción y servicios, así como el trabajo de feriantes, emprendedores culturales y artesanos. Cada festival activa una economía basada en el hacer colectivo y popular, beneficiando a cientos de familias riojanas.