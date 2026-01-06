Gonzalo Bustos es el nuevo Secretario General de la Capital: transitabilidad, seguridad y limpieza como prioridades

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el marco de un proceso de reorganización iniciado el pasado 10 de diciembre, el intendente de la Capital, Armando Molina, continúa con la renovación de su equipo de trabajo con el objetivo de optimizar la gestión y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En esta nueva etapa, el Arquitecto Gonzalo Bustos ha sido designado como el nuevo Secretario General del Municipio. Bustos, quien anteriormente se desempeñaba en el área de Obras Públicas, liderará una gestión cuya impronta estará centrada en tres ejes fundamentales: transitabilidad, seguridad y limpieza.

Bajo este nuevo esquema, la Secretaría General asumirá la responsabilidad de coordinar tanto la Secretaría de Obras Públicas como la de Servicios Públicos. Cabe destacar que este movimiento es parte de la reestructuración general del gabinete, luego de que sus integrantes pusieran sus renuncias a disposición para facilitar la conformación de este nuevo diseño institucional.