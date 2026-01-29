Jueves, 29 de Enero 2026
La Rioja exige respuestas del gobierno nacional ante la reforma laboral en marcha
Política

La Rioja exige respuestas del gobierno nacional ante la reforma laboral en marcha

La deuda del Estado Nacional con La Rioja supera los $300.000 millones, mientras se debate una reforma laboral que podría perjudicar a las economías regionales. La situación es crítica y plantea desafíos para el federalismo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con los senadores Florencia López y Fernando Rejal en un encuentro que busca crear un frente de resistencia ante la reforma laboral que se discute en el Senado. Según los legisladores, este proyecto representa un «avasallamiento» a los derechos laborales y podría resultar en la pérdida de empleo, beneficiando solo a grandes grupos económicos.

Desde el inicio de la gestión actual, se han perdido 230.000 puestos de trabajo y casi 20.000 PyMEs han cerrado, lo que, según informan, es consecuencia de priorizar el déficit fiscal sobre la producción. Además, la deuda que el Estado Nacional mantiene con La Rioja supera los $300.000 millones, lo que se considera un chantaje político hacia los gobernadores.

Quintela también criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante la crisis ambiental, señalando que la derogación de artículos clave en la Ley Bases ha debilitado las herramientas de emergencia frente al cambio climático. En este panorama, los senadores de La Rioja se preparan para una intensa batalla legislativa, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino la autonomía del federalismo.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela reforma laboral economía deuda provincial política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1355 articles →

Artículos relacionados

Crisis en el Senado: el peronismo y la CGT se unen ante desafíos del modelo económico

El Gobierno nacional impulsa negociaciones clave para acuerdo Mercosur-UE en el Senado

La Rioja impulsa estudios geológicos para potenciar su desarrollo mineral
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar