La Rioja exige respuestas del gobierno nacional ante la reforma laboral en marcha

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con los senadores Florencia López y Fernando Rejal en un encuentro que busca crear un frente de resistencia ante la reforma laboral que se discute en el Senado. Según los legisladores, este proyecto representa un «avasallamiento» a los derechos laborales y podría resultar en la pérdida de empleo, beneficiando solo a grandes grupos económicos.

Desde el inicio de la gestión actual, se han perdido 230.000 puestos de trabajo y casi 20.000 PyMEs han cerrado, lo que, según informan, es consecuencia de priorizar el déficit fiscal sobre la producción. Además, la deuda que el Estado Nacional mantiene con La Rioja supera los $300.000 millones, lo que se considera un chantaje político hacia los gobernadores.

Quintela también criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante la crisis ambiental, señalando que la derogación de artículos clave en la Ley Bases ha debilitado las herramientas de emergencia frente al cambio climático. En este panorama, los senadores de La Rioja se preparan para una intensa batalla legislativa, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino la autonomía del federalismo.