Miércoles, 4 de Febrero 2026
Marco Lavagna, clave en la estrategia económica de Javier Milei para la desinflación
Política

Marco Lavagna, clave en la estrategia económica de Javier Milei para la desinflación

El jefe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se convierte en un actor clave en el relato oficial sobre la inflación, generando debate sobre la veracidad de las cifras publicadas.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
Hace 1 día
La reciente gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha sido objeto de debate debido a su papel en la comunicación sobre la inflación en el país. El director del organismo, un extrapartidario, se ha convertido en un figura clave en la narrativa oficial del gobierno sobre la situación económica.

Se destaca que, a pesar de las críticas, su enfoque ha sido visto como una forma de fortalecer el relato oficial en cuanto a la inflación, presentando datos que buscan mostrar una mejora en este aspecto. Esto ha generado opiniones diversas sobre la veracidad y la efectividad de las estadísticas publicadas.

Etiquetas: argentina economía inflación gobierno nacional instituto nacional de estadísticas y censos
