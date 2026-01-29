Martín Menem impulsa adhesión al RIGI para fomentar inversiones en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El exgobernador Martín Menem ha solicitado a La Rioja que se adhiera al RIGI (Registro de Inversiones de Grandes Infraestructuras) para fomentar la llegada de inversiones. Durante un encuentro, Menem destacó la importancia de este registro como una herramienta clave para mejorar la infraestructura y el desarrollo económico de la provincia.

Menem enfatizó que la adhesión al RIGI podría permitir a La Rioja acceder a recursos y beneficios que son fundamentales para atraer inversiones urgentes en el ámbito de la infraestructura. Este llamado se produce en un contexto donde la necesidad de inversiones se hace cada vez más evidente.