Sábado, 31 de Enero 2026
Martín Menem impulsa adhesión al RIGI para fomentar inversiones en La Rioja
Política

Martín Menem impulsa adhesión al RIGI para fomentar inversiones en La Rioja

Martín Menem solicita a La Rioja que se sume al RIGI, destacando la necesidad de captar inversiones para el desarrollo económico de la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
El exgobernador Martín Menem ha solicitado a La Rioja que se adhiera al RIGI (Registro de Inversiones de Grandes Infraestructuras) para fomentar la llegada de inversiones. Durante un encuentro, Menem destacó la importancia de este registro como una herramienta clave para mejorar la infraestructura y el desarrollo económico de la provincia.

Menem enfatizó que la adhesión al RIGI podría permitir a La Rioja acceder a recursos y beneficios que son fundamentales para atraer inversiones urgentes en el ámbito de la infraestructura. Este llamado se produce en un contexto donde la necesidad de inversiones se hace cada vez más evidente.

Etiquetas: la rioja martín menem inversiones economía gobierno provincial rigí
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

