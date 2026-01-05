Martes, 6 de Enero 2026
Mejoras en el servicio eléctrico: vecinos de La Rioja experimentan cortes frecuentes
Política

El Gobierno de La Rioja y EDELaR trabajan en la mejora del servicio eléctrico en Chepes, donde se registran variaciones de tensión. La solución a largo plazo contempla una nueva línea de 132 kV, con un 38% de avance. ¿Cómo impactará esto en la comunidad?

Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h 2 min de lectura
La situación del servicio eléctrico en Chepes ha generado preocupación entre los vecinos, especialmente debido a las variaciones de tensión y las interrupciones del suministro. Funcionarios del Gobierno de La Rioja se reunieron con autoridades de EDELaR para abordar estas problemáticas, que se agravan con el aumento del consumo eléctrico en medio de las altas temperaturas.

El encuentro, convocado por el presidente de la distribuidora, Jerónimo Quintela, también contó con la participación de diputados y concejales, quienes han recibido quejas de los usuarios sobre daños en artefactos eléctricos y el impacto negativo en las ventas de los comercios locales. La problemática afecta a varios departamentos, incluyendo General Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñaloza.

EDELaR explicó que la inestabilidad del sistema en el anillo Sur es causada por grandes distancias en las líneas eléctricas y un elevado nivel de consumo. Para solucionar esta situación, se proyecta la construcción de una Línea de 132 kV y una Estación Transformadora en Chepes, obra que lleva en gestión más de 11 años. Actualmente, se ha logrado un financiamiento que permite iniciar la línea, con un avance del 38% en el tramo ChamicalOlpas.

Etiquetas: la rioja edelar servicio eléctrico chepes gobierno provincial altas temperaturas
TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

