Mejoras en el servicio eléctrico: vecinos de La Rioja experimentan cortes frecuentes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación del servicio eléctrico en Chepes ha generado preocupación entre los vecinos, especialmente debido a las variaciones de tensión y las interrupciones del suministro. Funcionarios del Gobierno de La Rioja se reunieron con autoridades de EDELaR para abordar estas problemáticas, que se agravan con el aumento del consumo eléctrico en medio de las altas temperaturas.

El encuentro, convocado por el presidente de la distribuidora, Jerónimo Quintela, también contó con la participación de diputados y concejales, quienes han recibido quejas de los usuarios sobre daños en artefactos eléctricos y el impacto negativo en las ventas de los comercios locales. La problemática afecta a varios departamentos, incluyendo General Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñaloza.

EDELaR explicó que la inestabilidad del sistema en el anillo Sur es causada por grandes distancias en las líneas eléctricas y un elevado nivel de consumo. Para solucionar esta situación, se proyecta la construcción de una Línea de 132 kV y una Estación Transformadora en Chepes, obra que lleva en gestión más de 11 años. Actualmente, se ha logrado un financiamiento que permite iniciar la línea, con un avance del 38% en el tramo Chamical–Olpas.