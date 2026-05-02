Peronismo Federal busca consolidar alianzas en su reunión de La Rioja

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El Peronismo Federal realizó una reunión el pasado viernes 1 de mayo, donde no se discutieron candidaturas específicas. Juan Manuel Olmos, uno de los principales referentes del espacio, destacó la importancia de un proceso colectivo para el 2027, evitando los errores del pasado y buscando una unidad interna.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, quienes están impulsando un debate federal que se proyecta hacia el inicio del 2026. La jornada fue un reflejo de la impronta federal, abordando temas relacionados con las economías regionales y fomentando un diálogo constructivo.

La presencia de Gabriela Pedrali, diputada nacional por La Rioja, fue significativa, aunque no realizó declaraciones durante el encuentro. Su asistencia se interpreta como un signo de la alineación del justicialismo a nivel nacional, que se está organizando desde La Rioja bajo la dirección del gobernador Ricardo Quintela.

A medida que el año electoral se acerca, se hace evidente la necesidad de que los distintos sectores del justicialismo presenten una propuesta coherente y unificada, con el objetivo de superar la fragmentación que ha afectado la política argentina en años recientes.