Puy Soria aboga por la unidad del justicialismo y retrasa discusión sobre candidaturas

El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del espacio oficialista en la previa de las elecciones de 2027. En un diálogo reciente con MEDIOS RIOJA, enfatizó que el enfoque debe estar en la unidad del movimiento y no en las candidaturas individuales, afirmando que "creo en la voluntad colectiva, y que nadie llega solo".

Puy Soria instó a priorizar el entendimiento interno, señalando que este no es el momento adecuado para discutir sobre cargos electivos. Su postura busca reducir la tensión en torno a las candidaturas y fomentar la cohesión dentro del partido justicialista en La Rioja, ante un panorama electoral que se presenta desafiante.

A pesar de su llamado a la cautela, el ministro no ocultó su ambición política, recordando su desempeño en elecciones pasadas y reafirmando su relevancia en el justicialismo local. Aseguró que las decisiones deben ser colectivas y no estar influenciadas por intereses personales, insistiendo en que es fundamental mantener la integridad del grupo por encima de las aspiraciones individuales.