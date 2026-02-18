Renovación de gabinete en La Rioja: buscan mejorar la calidad de servicios municipales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El intendente Armando Molina ha llevado a cabo una reestructuración significativa en su equipo de trabajo, con la incorporación de nuevos funcionarios en áreas clave. Entre los cambios, se destaca el nombramiento de Daniel Romero como Secretario de Relaciones Institucionales y Políticas, y de Alberto Centeno como Secretario de Gobierno, acompañado por Jorge de León como subsecretario.

La renovación incluye también a Laura Gómez en Modernización y Gestión Digital, Lorena Díaz en Recursos Humanos, Mariela González como jefa de Personal y Fátima Zárate en Asuntos Vecinales. Con estos nombramientos, el Ejecutivo busca un perfil multidisciplinario para abordar las demandas de la comunidad.

Durante su anuncio, Molina reconoció el trabajo de los funcionarios salientes, especialmente a Oscar Luna. En su discurso, el intendente enfatizó la necesidad de un Estado local más dinámico, afirmando que esta renovación es clave para mejorar los servicios y la relación con los vecinos.

La reestructuración responde a la urgencia de optimizar la administración pública, buscando un gobierno municipal más eficiente y colaborativo. Estas modificaciones son un paso hacia la modernización que se espera genere un impacto positivo en el desarrollo local.