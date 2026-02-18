Miércoles, 18 de Febrero 2026
Renovación de gabinete en La Rioja: buscan mejorar la calidad de servicios municipales
Política

Renovación de gabinete en La Rioja: buscan mejorar la calidad de servicios municipales

Armando Molina anunció una reestructuración en su gabinete, incorporando a nuevos profesionales en áreas clave, con el objetivo de modernizar la gestión pública y mejorar la relación con la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El intendente Armando Molina ha llevado a cabo una reestructuración significativa en su equipo de trabajo, con la incorporación de nuevos funcionarios en áreas clave. Entre los cambios, se destaca el nombramiento de Daniel Romero como Secretario de Relaciones Institucionales y Políticas, y de Alberto Centeno como Secretario de Gobierno, acompañado por Jorge de León como subsecretario.

La renovación incluye también a Laura Gómez en Modernización y Gestión Digital, Lorena Díaz en Recursos Humanos, Mariela González como jefa de Personal y Fátima Zárate en Asuntos Vecinales. Con estos nombramientos, el Ejecutivo busca un perfil multidisciplinario para abordar las demandas de la comunidad.

Durante su anuncio, Molina reconoció el trabajo de los funcionarios salientes, especialmente a Oscar Luna. En su discurso, el intendente enfatizó la necesidad de un Estado local más dinámico, afirmando que esta renovación es clave para mejorar los servicios y la relación con los vecinos.

La reestructuración responde a la urgencia de optimizar la administración pública, buscando un gobierno municipal más eficiente y colaborativo. Estas modificaciones son un paso hacia la modernización que se espera genere un impacto positivo en el desarrollo local.

Etiquetas: la rioja intendente armando molina reestructuración administración pública gestión municipal servicios comunitarios
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1716 articles →

Artículos relacionados

Gobernadores del PJ advierten sobre los efectos negativos de la reforma laboral propuesta

Impacto del paro general: bancos de La Rioja sin atención este jueves

Alberto Centeno se prepara para asumir como nuevo Secretario de Gobierno en marzo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar