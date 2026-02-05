Aumento de casos de ITS: organizaciones exigen declarar emergencia sanitaria en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Organizaciones de salud y sociales en La Rioja han solicitado la declaración de una emergencia sanitaria debido al aumento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH y sífilis. Este pedido se fundamenta en diagnósticos tardíos y un incremento notable de sífilis congénita, lo que ha llevado a muertes que podrían haberse evitado.

Desde la “Mesa de Trabajo en VIH”, se ha enfatizado que la situación no solo es un problema de salud, sino que también refleja cuestiones sociales como el estigma y la desigualdad en el acceso al sistema de salud. Esta problemática ha llevado a que muchas personas eviten buscar atención médica, complicando aún más la crisis de salud pública.

El reclamo fue presentado ante el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial, donde se enfatiza la urgencia de implementar medidas efectivas. Además, las organizaciones han destacado la necesidad de campañas de concientización que fomenten la educación sexual integral y mejoren el acceso a servicios de salud de calidad.

La comunidad enfrenta un desafío significativo y se hace un llamado urgente a la solidaridad y colaboración de todos para abordar estos problemas de salud, asegurando que la salud sexual sea tratada con la seriedad que merece.