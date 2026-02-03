Miércoles, 4 de Febrero 2026
Casi mil vecinos inmunizados contra el dengue en la Capital riojana
Salud

Casi mil vecinos inmunizados contra el dengue en la Capital riojana

La campaña de vacunación contra el dengue en Capital ha alcanzado 800 dosis en dos días. La estrategia busca no solo inmunizar, sino también educar sobre prevención en el hogar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Ministerio de Salud de La Rioja ha iniciado una campaña de vacunación contra el dengue en el departamento Capital, logrando vacunar a 800 personas en los primeros dos días. El ministro Juan Carlos Vergara informó que la vacunación es gratuita y está dirigida a personas de entre 15 y 59 años, independientemente de si han tenido dengue anteriormente.

A pesar de que actualmente no hay circulación del virus en la provincia, Vergara enfatizó la importancia de la campaña preventiva para proteger la salud de la población. La vacunación se complementa con medidas de prevención, como la limpieza de espacios y la eliminación de recipientes con agua acumulada, que son focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Además de la vacunación, se están realizando charlas informativas en diferentes barrios para educar sobre las medidas de prevención y fomentar la participación activa de la comunidad en la erradicación de focos de dengue. Vergara destacó que la prevención es una responsabilidad colectiva y que la respuesta positiva de la población refleja una creciente conciencia sobre la importancia de estas iniciativas.

Etiquetas: la rioja dengue vacunación salud pública gobierno provincial prevención
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1428 articles →

Artículos relacionados

Retrocesos en salud pública generan preocupación en todo el país bajo la gestión de Milei

Aumento alarmante de la mortalidad infantil en Argentina: análisis provincial

Ampliación del esquema de vacunación contra el dengue en La Rioja: claves para la comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar