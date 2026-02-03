Casi mil vecinos inmunizados contra el dengue en la Capital riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Salud de La Rioja ha iniciado una campaña de vacunación contra el dengue en el departamento Capital, logrando vacunar a 800 personas en los primeros dos días. El ministro Juan Carlos Vergara informó que la vacunación es gratuita y está dirigida a personas de entre 15 y 59 años, independientemente de si han tenido dengue anteriormente.

A pesar de que actualmente no hay circulación del virus en la provincia, Vergara enfatizó la importancia de la campaña preventiva para proteger la salud de la población. La vacunación se complementa con medidas de prevención, como la limpieza de espacios y la eliminación de recipientes con agua acumulada, que son focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Además de la vacunación, se están realizando charlas informativas en diferentes barrios para educar sobre las medidas de prevención y fomentar la participación activa de la comunidad en la erradicación de focos de dengue. Vergara destacó que la prevención es una responsabilidad colectiva y que la respuesta positiva de la población refleja una creciente conciencia sobre la importancia de estas iniciativas.