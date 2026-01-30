Ampliación del esquema de vacunación contra el dengue en La Rioja: claves para la comunidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La campaña de vacunación contra el dengue se extenderá a partir del lunes 2 de febrero en el departamento Capital. Esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia, liderada por el ministro Juan Carlos Vergara y la Dra. Silvia De Donatis, busca proteger a personas de entre 15 y 59 años, sin importar si han padecido la enfermedad previamente.

La vacuna es gratuita y no requiere orden médica, constando de dos dosis que deben administrarse con un intervalo de tres meses. Aunque actualmente no hay circulación viral, las autoridades enfatizan la importancia de completar el esquema de vacunación para enfrentar los cuatro serotipos del virus. Además, se recomienda realizar el descacharreo domiciliario tras las lluvias para minimizar riesgos.

Los lugares de vacunación y horarios son los siguientes: en el Vacunatorio Central de Tupac Amaru y Puerto Argentino de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00; en los Centros de Salud de lunes a viernes de 08:00 a 18:00; en el Parque de la Ciudad de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 los fines de semana; y en el Parque de las Juventudes los sábados y domingos de 18:00 a 22:00.