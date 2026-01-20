Aumento de vigilancia sanitaria en La Rioja ante casos importados de dengue e influenza A

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La circulación de la variante de influenza A (H3N2) subclado K ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias de La Rioja, debido a su alta tasa de contagio. Salomé Ranalli, directora de Epidemiología de la provincia, indicó que esta mutación pertenece a las cepas estacionales del virus de la gripe, lo que ha llevado a un aumento rápido de los casos y un adelantamiento de la temporada.

En el contexto nacional, se ha confirmado un nuevo caso de dengue importado en Entre Ríos, lo que eleva a 14 el total de casos registrados en el país. Este caso corresponde a una persona que viajó a Brasil. Además, se ha detectado la circulación de los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 3, con antecedentes de viaje a varios países incluyendo Paraguay y México.

Los especialistas advierten sobre la importancia de reconocer los signos de alarma del dengue, que incluyen dolor abdominal intenso y vómitos. También se desaconseja la automedicación, especialmente con antiinflamatorios, debido al riesgo de complicaciones. La vigilancia epidemiológica se ha reforzado tanto a nivel nacional como provincial.