Muerte de recién nacido en La Rioja: Hospital realiza investigación exhaustiva
Muerte de recién nacido en La Rioja: Hospital realiza investigación exhaustiva

El Hospital de la Madre y el Niño ha iniciado una investigación interna tras el fallecimiento de un recién nacido, colaborando con la Justicia y revisando protocolos de atención. Se busca asegurar la transparencia y mejorar la calidad de los servicios.

Un comunicado oficial del Hospital de la Madre y el Niño se emitió tras la muerte de un recién nacido, un acontecimiento que ha causado gran conmoción. La institución expresó su "profundo acompañamiento y respeto" hacia la familia afectada en este difícil momento.

El hospital está colaborando con la Justicia y ha proporcionado toda la información necesaria para clarificar los hechos. Además, se ha iniciado una investigación interna para revisar las circunstancias del caso y garantizar la transparencia del procedimiento.

Como parte de las acciones tomadas, se realizará una revisión integral de los protocolos obstétricos y de atención perinatal, con el objetivo de elevar los estándares de calidad en la atención a pacientes. Las autoridades del hospital han decidido no hacer más declaraciones públicas para no interferir en el proceso judicial en curso, aunque las puertas permanecen abiertas para la familia del bebé.

El comunicado también reafirmó el compromiso del hospital con la verdad y la responsabilidad profesional, asegurando que abordarán cualquier situación que genere dudas con la seriedad que corresponde.

