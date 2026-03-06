Muerte de recién nacido en La Rioja: Hospital realiza investigación exhaustiva

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un comunicado oficial del Hospital de la Madre y el Niño se emitió tras la muerte de un recién nacido, un acontecimiento que ha causado gran conmoción. La institución expresó su "profundo acompañamiento y respeto" hacia la familia afectada en este difícil momento.

El hospital está colaborando con la Justicia y ha proporcionado toda la información necesaria para clarificar los hechos. Además, se ha iniciado una investigación interna para revisar las circunstancias del caso y garantizar la transparencia del procedimiento.

Como parte de las acciones tomadas, se realizará una revisión integral de los protocolos obstétricos y de atención perinatal, con el objetivo de elevar los estándares de calidad en la atención a pacientes. Las autoridades del hospital han decidido no hacer más declaraciones públicas para no interferir en el proceso judicial en curso, aunque las puertas permanecen abiertas para la familia del bebé.

El comunicado también reafirmó el compromiso del hospital con la verdad y la responsabilidad profesional, asegurando que abordarán cualquier situación que genere dudas con la seriedad que corresponde.