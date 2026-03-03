Aumenta la preocupación por dengue en La Rioja tras nuevos casos confirmados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Recientemente, se han confirmado dos nuevos casos de dengue en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Uno de los casos se registró en Entre Ríos tras un viaje a República Dominicana, mientras que el otro se investiga en Morón, Buenos Aires.

El total de casos de dengue en la temporada 2025-2026 asciende a 20, con un 70% de los contagios relacionados con antecedentes de viaje. A pesar de que el riesgo actual se considera bajo, el Ministerio de Salud de la Nación ha instado a mantener una vigilancia intensificada debido a condiciones que pueden favorecer la transmisión.

En el mismo informe, se reportó que La Rioja ha documentado 4 casos de Influenza A(H3N2), en un contexto donde la circulación de virus respiratorios se mantiene baja. A nivel nacional, se identificaron 76 casos confirmados de esta influenza, siendo la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción con mayor cantidad de casos, seguida de Mendoza y Buenos Aires.

El BEN también destacó la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, especialmente en la detección de la Influenza A(H3N2), y recomendó realizar estudios de subtipificación para una mejor identificación de cambios en los patrones de circulación viral.