Familiares de víctimas de mala praxis reclaman respuestas en La Rioja
Familiares de víctimas de mala praxis reclaman respuestas en La Rioja

Familiares y amigos de Simón y Pía marcharon en La Rioja pidiendo justicia y denunciando presunta mala praxis en el Hospital de la Madre y el Niño. La movilización exigió respuestas institucionales.

Este viernes, la ciudad de La Rioja fue el escenario de una movilización significativa que reunió a familiares, amigos y vecinos bajo la consigna «Justicia por Simón y Pía». Los manifestantes se concentraron frente al Superior Tribunal de Justicia para exigir respuestas a las autoridades judiciales.

La protesta se centró en una fuerte denuncia contra el Hospital de la Madre y el Niño, donde se alega mala praxis por parte del personal de salud. Según los asistentes, el accionar médico estuvo vinculado al trágico desenlace que motivó la marcha.

Con pancartas en mano, los manifestantes pidieron celeridad en los procesos judiciales, clamando por que se determinen las responsabilidades legales en el caso. La movilización se desarrolló de manera pacífica, destacando la necesidad de respuestas institucionales frente a una situación que ha conmovido a la comunidad.

