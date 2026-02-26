Urgente llamado a la donación de órganos: 101 riojanos en lista de espera para trasplante

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación de la donación de órganos en La Rioja es crítica, con 101 personas en la lista de espera para trasplantes. El Dr. Carlos Reynoso, titular de CUCAILAR, resaltó la urgencia de esta necesidad, destacando que 57 pacientes requieren un riñón, 22 esperan córneas y 14 necesitan un hígado. La comunicación sobre la importancia de la donación es esencial para salvar vidas en la comunidad.

El marco legal, especialmente la Ley Justina (27.447), ha sido crucial para agilizar los procesos de donación, alcanzando cifras récord a nivel nacional en 2025. Desde 2018, cualquier persona mayor de 18 años es considerada donante automáticamente, a menos que manifieste lo contrario. Reynoso enfatizó que la decisión debe hacerse en vida.

Además, se aclararon mitos sobre la donación, indicando que no hay un límite de edad para ser donante, ya que la viabilidad depende del estado de los órganos al momento del fallecimiento. Las autoridades buscan sensibilizar a la población para mantener la tendencia positiva en donaciones y reducir los tiempos de espera de quienes necesitan un trasplante.