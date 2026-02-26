Viernes, 27 de Febrero 2026
Urgente llamado a la donación de órganos: 101 riojanos en lista de espera para trasplante
Salud

Urgente llamado a la donación de órganos: 101 riojanos en lista de espera para trasplante

En La Rioja, 101 personas esperan un trasplante, siendo 57 riñones el principal requerimiento. La sensibilización sobre donación es clave para reducir estos tiempos de espera.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La situación de la donación de órganos en La Rioja es crítica, con 101 personas en la lista de espera para trasplantes. El Dr. Carlos Reynoso, titular de CUCAILAR, resaltó la urgencia de esta necesidad, destacando que 57 pacientes requieren un riñón, 22 esperan córneas y 14 necesitan un hígado. La comunicación sobre la importancia de la donación es esencial para salvar vidas en la comunidad.

El marco legal, especialmente la Ley Justina (27.447), ha sido crucial para agilizar los procesos de donación, alcanzando cifras récord a nivel nacional en 2025. Desde 2018, cualquier persona mayor de 18 años es considerada donante automáticamente, a menos que manifieste lo contrario. Reynoso enfatizó que la decisión debe hacerse en vida.

Además, se aclararon mitos sobre la donación, indicando que no hay un límite de edad para ser donante, ya que la viabilidad depende del estado de los órganos al momento del fallecimiento. Las autoridades buscan sensibilizar a la población para mantener la tendencia positiva en donaciones y reducir los tiempos de espera de quienes necesitan un trasplante.

Etiquetas: la rioja cucailar donación de órganos trasplantes salud sensibilización
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Bebé de Chilecito sufre graves quemaduras y es trasladado a La Rioja para tratamiento especializado

Urgente: 101 riojanos en lista de espera por trasplantes de órganos

Barrio Islas Malvinas en La Rioja intensifica medidas contra el dengue
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar