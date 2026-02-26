Viernes, 27 de Febrero 2026
Bebé de Chilecito sufre graves quemaduras y es trasladado a La Rioja para tratamiento especializado
Bebé de Chilecito sufre graves quemaduras y es trasladado a La Rioja para tratamiento especializado

Un niño de un año resultó gravemente herido en Chilecito tras quemaduras en el 75% de su cuerpo por un accidente doméstico. Fue trasladado al Hospital de la Madre y el Niño en La Rioja para tratamiento especializado. La comunidad expresa su solidaridad y preocupación.

Un grave accidente doméstico ha dejado a un niño de un año con quemaduras en el 75% de su cuerpo en Chilecito. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Eleazar Herrera Motta, donde se activó un protocolo de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones. El incidente ocurrió mientras su madre preparaba una mamadera, y el niño alcanzó un recipiente con agua hirviendo que se derramó sobre él.

Los profesionales médicos realizaron las primeras atenciones, pero la complejidad de su cuadro llevó a la decisión de trasladarlo al Hospital de la Madre y el Niño en La Rioja para un tratamiento más especializado. El personal del Departamento de Seguridad y Prevención Territorial también participó en el operativo de traslado, registrando todas las actuaciones necesarias.

La comunidad de Chilecito muestra gran preocupación y solidaridad con la familia del niño, utilizando las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y para hacer un llamado a la precaución en el manejo de sustancias calientes en el hogar. A medida que avanza la situación, se espera que las autoridades refuercen campañas de concientización sobre la seguridad infantil para prevenir futuros accidentes.

