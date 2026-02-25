Urgente: 101 riojanos en lista de espera por trasplantes de órganos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación de los trasplantes en La Rioja es crítica, con 101 personas que esperan un órgano. La lista de espera incluye a 57 pacientes que requieren un riñón, 22 que aguardan córneas y 14 que necesitan un hígado. El Dr. Carlos Reynoso enfatizó la importancia de informar a la comunidad sobre la donación de órganos, que puede salvar vidas locales.

Desde la sanción de la Ley Justina (27.447), el sistema de salud ha visto mejoras significativas. Esta legislación ha acelerado el proceso de donación, y se espera que en 2025 se registre un récord histórico de donantes en Argentina. Reynoso recordó que, desde 2018, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo que expresen lo contrario.

El titular del CUCAILAR aclaró que no hay un límite de edad para ser donante, ya que la viabilidad depende del estado de los órganos al momento del fallecimiento. Las autoridades están trabajando para sensibilizar a la población sobre la donación y así reducir los tiempos de espera de aquellos que dependen de un trasplante.