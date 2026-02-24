Martes, 24 de Febrero 2026
Familia de Simón clama por justicia en el Parque de las Juventudes tras tragedia familiar
Familia de Simón clama por justicia en el Parque de las Juventudes tras tragedia familiar

Familiares de Simón, un bebé fallecido, exigen justicia tras una manifestación en el Parque de las Juventudes. Dos médicos ya están identificados en la investigación. La lucha continúa por respuestas claras y atención segura en los partos.

El Parque de las Juventudes fue escenario este domingo de una emotiva suelta de globos, organizada por familiares y amigos de Simón, un bebé que falleció recientemente. La jornada tenía como objetivo exigir respuestas claras sobre las muertes ocurridas durante los partos. Valeria, la abuela de Simón, fue la portavoz del reclamo, destacando la necesidad de "JUSTICIA por Simón y por todos los bebés que hoy tendrían que estar en nuestros brazos".

La manifestación tuvo lugar tras un encuentro con directivos del hospital, que dejó a la familia insatisfecha. Valeria relató que la respuesta recibida fue inadecuada, describiendo el comentario de una autoridad del hospital que catalogó el caso como un "hecho aislado". Esta afirmación causó un profundo malestar entre los presentes.

A pesar de la decepción, la causa judicial avanza, con la familia buscando determinar las responsabilidades de quienes estaban a cargo del procedimiento. Valeria mencionó que ya hay dos médicos identificados en el marco de la investigación que lleva adelante la justicia riojana. La lucha no solo se centra en el caso de Simón, sino que busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias en la provincia. La familia promete continuar con las medidas de fuerza hasta que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Simón y se asegure una atención segura para madres y recién nacidos en la institución.

