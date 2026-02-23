Lunes, 23 de Febrero 2026
Convenio entre el Ministerio de Salud y UNLaR potenciará la formación de profesionales en el Hospital de Clínicas
Convenio entre el Ministerio de Salud y UNLaR potenciará la formación de profesionales en el Hospital de Clínicas

El Ministerio de Salud y la UNLaR firmaron un convenio para integrar el Hospital Escuela en la formación de profesionales de la salud, mejorando la atención sanitaria en la provincia.

El Ministerio de Salud de la Provincia y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) han firmado un convenio que integra al Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima” en la formación de nuevos profesionales de la salud. Este acuerdo tiene como finalidad mejorar las residencias del personal sanitario, combinando la enseñanza académica con la capacitación práctica en el sistema de salud provincial.

El hospital servirá como un espacio de formación para los residentes, quienes deberán seguir un programa detallado para cada actividad, supervisado por tutores y aprobado por la Dirección de Capacitación del Ministerio. Además, se establecerán criterios de evaluación y se fomentará la planificación conjunta de las residencias.

Durante la firma, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, resaltó el impacto positivo de esta colaboración para la salud en la provincia, enfatizando la importancia del trabajo conjunto entre la academia y el sistema sanitario. La rectora de la UNLaR, Natalia Álbarez Gómez, también destacó el fortalecimiento de los vínculos entre ambas instituciones, subrayando su compromiso con la mejora de la atención sanitaria.

