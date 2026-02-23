Operativo ambiental en barrio Islas Malvinas: vecinos se preparan para el lunes 23

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Instituto de Servicios Ambientales llevará a cabo un abordaje territorial en el barrio Islas Malvinas el próximo lunes 23, entre las 6:30 y 10:30. Esta actividad busca prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, mediante acciones de concientización y descacharreo.

El programa Manzanas Saludables se enfocará en este barrio como parte de las iniciativas de prevención ambiental y sanitaria. Se solicita a los vecinos que el día anterior identifiquen y saquen a la vereda los cacharros, como recipientes y objetos que acumulen agua, para facilitar su recolección.

Este programa se implementa de manera continua en diferentes zonas de la ciudad y en instituciones comunitarias, promoviendo entornos más limpios y seguros mediante la participación activa de la comunidad.