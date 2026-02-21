Sábado, 21 de Febrero 2026
Colaboración entre el Hospital de Clínicas y UNLaR mejora la formación de médicos en La Rioja
Salud

El Hospital Escuela y de Clínicas de la UNLaR será un nuevo centro de formación para residentes del sistema público de salud, mejorando así la atención sanitaria en La Rioja. Este convenio incluye programas detallados y evaluaciones para fortalecer la formación de profesionales en la provincia.

Hace 1 h 2 min de lectura
El Hospital de Clínicas “Virgen María de Fátima” será el nuevo espacio de formación para residentes del sistema público de salud tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Este acuerdo busca integrar la formación académica con la capacitación práctica en el ámbito sanitario provincial.

La iniciativa establece que cada rotación de los residentes contará con un programa detallado y un sistema de evaluación aprobado por la Dirección de Capacitación. Además, se prevé la realización de acciones conjuntas para fortalecer la planificación y supervisión de las residencias, así como la elaboración de exámenes de admisión por parte de la universidad.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó que este acuerdo representa un avance significativo en la salud de La Rioja, enfatizando el trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sistema sanitario. Por su parte, la rectora de la UNLaR, Natalia Álbarez Gómez, subrayó la importancia de fortalecer los lazos institucionales y mejorar la atención sanitaria a través de esta colaboración.

