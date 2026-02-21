Colaboración entre el Hospital de Clínicas y UNLaR mejora la formación de médicos en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Hospital de Clínicas “Virgen María de Fátima” será el nuevo espacio de formación para residentes del sistema público de salud tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). Este acuerdo busca integrar la formación académica con la capacitación práctica en el ámbito sanitario provincial.

La iniciativa establece que cada rotación de los residentes contará con un programa detallado y un sistema de evaluación aprobado por la Dirección de Capacitación. Además, se prevé la realización de acciones conjuntas para fortalecer la planificación y supervisión de las residencias, así como la elaboración de exámenes de admisión por parte de la universidad.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó que este acuerdo representa un avance significativo en la salud de La Rioja, enfatizando el trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sistema sanitario. Por su parte, la rectora de la UNLaR, Natalia Álbarez Gómez, subrayó la importancia de fortalecer los lazos institucionales y mejorar la atención sanitaria a través de esta colaboración.