AProSLaR en estado de alerta: reclaman mejoras salariales ante crisis sanitaria en La Rioja

La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia (AProSLaR) ha declarado un estado de alerta y movilización debido a la crítica situación sanitaria en La Rioja. Este anuncio incluye la implementación de una asamblea permanente en toda la provincia como respuesta a la falta de convocatoria del Ministerio de Salud, al que se había solicitado una audiencia urgente.

El gremio demanda un aumento salarial y la incorporación a planta de trabajadores precarizados. Las autoridades sindicales señalaron que la ausencia de diálogo con las autoridades sanitarias está generando un creciente malestar en un contexto de presión económica. AProSLaR comenzará reuniones la próxima semana en diferentes áreas y centros de salud para consensuar acciones entre los profesionales.

La continuidad del servicio de salud dependerá de la respuesta del Ejecutivo provincial. AProSLaR anticipó que anunciará medidas de protesta si no hay una respuesta clara del ministerio, advirtiendo que el sistema sanitario se encuentra en una etapa de alta tensión y a la espera de definiciones.