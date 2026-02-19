Jueves, 19 de Febrero 2026
Muerte de Simón en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación en la comunidad médica de La Rioja
Muerte de Simón en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación en la comunidad médica de La Rioja

La Justicia de La Rioja investiga la muerte de Simón, un bebé en el Hospital de la Madre y el Niño. La denuncia incluye presunta mala praxis y violencia obstétrica. La falta de respuesta del hospital genera preocupación.

La Justicia ha comenzado investigaciones preliminares para esclarecer la muerte de Simón, un bebé que falleció en el Hospital de la Madre y el Niño. El abogado de la abuela del menor, Sergio Gómez, indicó que la causa está en etapa de sumario policial, a la espera de resultados esenciales como la autopsia y testimonios de los padres.

Gómez enfatizó que la denuncia incluye no solo una posible mala praxis médica, sino también violencia obstétrica sufrida por la madre durante el parto. A pesar de que la cesárea estaba programada, se obligó a la madre a intentar un parto natural, lo que generó preocupación sobre el manejo médico del caso.

Desde la querella, se ha manifestado una inquietud por la falta de comunicación oficial por parte del hospital tras la tragedia, calificando el silencio como una señal de desinterés institucional. Gómez consideró la situación como de "extrema gravedad", cuestionando las políticas de ahorro en el sistema de salud pública provincial.

El abogado también advirtió que los próximos días serán cruciales para el avance de la causa y expresó su temor ante la crisis en el sistema de salud, sugiriendo que el costo de la cesárea podría haber influido en la decisión de los médicos. La familia espera que el proceso judicial determine responsabilidades en el trágico desenlace.

