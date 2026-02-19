Jueves, 19 de Febrero 2026
Farmacias de La Rioja advierten sobre el peligro de la venta ilegal de medicamentos
Farmacias de La Rioja advierten sobre el peligro de la venta ilegal de medicamentos

La crisis en las farmacias de La Rioja se agrava por la deuda de PAMI, que alcanza 41 días de atraso, y el aumento de la venta ilegal de medicamentos en redes. Esto compromete la salud pública y afecta a jubilados que se ven obligados a buscar alternativas para poder acceder a sus tratamientos.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Brizuela, denunció la crítica situación de las farmacias en La Rioja, afectadas por la acumulación de deuda con el PAMI y el aumento de la venta de medicamentos ilegales. Este fenómeno, que se ha intensificado a través de plataformas digitales, pone en riesgo la salud pública, ya que muchos de estos fármacos son robados o adulterados.

Brizuela resaltó que la falta de controles por parte de los organismos competentes ha llevado a la necesidad de proponer al Ministerio de Salud la creación de una comisión de control para abordar esta problemática. La presidenta del Colegio enfatizó que quienes venden medicamentos sin la debida habilitación ejercen ilegalmente la profesión, lo que agrava la situación.

Además, la deuda con el PAMI, que ya suma cuatro quincenas de atraso y demoras de hasta 41 días, está causando serias dificultades financieras, especialmente a las farmacias unipersonales. Estas farmacias, que son fundamentales para el sistema de salud local, enfrentan costos operativos en aumento, como los de energía eléctrica.

El impacto social es notorio, especialmente entre los jubilados, quienes han visto reducidas sus coberturas y poder adquisitivo. Muchos se ven obligados a adquirir medicamentos a crédito debido a la falta de cobertura de PAMI, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención farmacéutica en los barrios.

