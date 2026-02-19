Jueves, 19 de Febrero 2026
Silvia Brizuela advierte sobre el impacto de la venta ilegal de medicamentos en pacientes riojanos
Salud

Silvia Brizuela advierte sobre el impacto de la venta ilegal de medicamentos en pacientes riojanos

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Silvia Brizuela, alertó sobre el avance del mercado negro de medicamentos en redes sociales, poniendo en riesgo la salud pública. Las farmacias enfrentan una grave crisis financiera debido a atrasos en pagos de PAMI, que ya acumulan 41 días, afectando la atención a jubilados que deben comprar medicamentos a crédito.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
La situación financiera de las farmacias en La Rioja se encuentra en un estado crítico, según la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Brizuela. Denunció el crecimiento del mercado negro en redes sociales, donde se venden medicamentos sin controles adecuados, lo que representa un riesgo para la salud pública. Brizuela describió esta actividad como un ejercicio ilegal de la profesión, destacando que muchos productos son robados o adulterados.

Ante la falta de regulación efectiva, el Colegio propuso al Ministerio de Salud la creación de una comisión de control para abordar el problema. “El mercado ilegal avanza porque quienes deben fiscalizar no lo hacen”, afirmó Brizuela. Este incremento en la venta clandestina se suma a la crisis financiera, exacerbada por la deuda de PAMI, que acumula atrasos de hasta 41 días, afectando gravemente a las farmacias unipersonales.

La situación impacta directamente en los jubilados, quienes enfrentan recortes en coberturas y disminución del poder adquisitivo. Según Brizuela, muchos deben recurrir a comprar medicamentos a crédito debido a la falta de cobertura de PAMI. Esta combinación de factores pone en riesgo la atención farmacéutica en los barrios, dejando a la población en una situación de alta vulnerabilidad.

