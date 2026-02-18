Miércoles, 18 de Febrero 2026
Fumigación en plazas de La Rioja: una medida necesaria para combatir plagas
Salud

Fumigación en plazas de La Rioja: una medida necesaria para combatir plagas

El municipio de La Rioja inicia un operativo de fumigación en plazas y parques para prevenir enfermedades. Se planea informar a los vecinos sobre fechas y zonas de intervención. La colaboración ciudadana es clave para garantizar un entorno saludable.

El municipio de La Rioja ha dado inicio a un operativo de fumigación en plazas y parques de la ciudad, con el fin de reforzar acciones preventivas en salud pública. Esta etapa inicial se centra en espacios públicos, mientras que en una segunda fase se extenderá a edificios públicos e instituciones educativas. En caso de ser necesario, se realizarán recorridos preventivos por diversas calles de la ciudad.

El director de Defensa Civil, Daniel Castro, resaltó la importancia de esta iniciativa, afirmando que se trata de un operativo planificado que busca anticiparse a posibles contingencias. Desde el Gobierno Municipal, se subraya que estas acciones son parte de un esfuerzo continuo para contribuir al bienestar de la población y prevenir la proliferación de enfermedades en épocas calurosas.

Además de la fumigación, se buscará generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del entorno. Se espera que la comunidad colabore en mantener limpios los espacios públicos y reporte situaciones que requieran atención. A medida que avance el operativo, se informará a los vecinos sobre las fechas y zonas específicas de intervención.

Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio que incluye aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la salud pública, reafirmando el compromiso del municipio de garantizar un entorno saludable para todos los habitantes de la ciudad.

TL;DR

