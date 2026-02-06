Viernes, 6 de Febrero 2026
Avances en el Centro de Salud de Malligasta: un paso importante para la comunidad
Avances en el Centro de Salud de Malligasta: un paso importante para la comunidad

La Fundación Roberto Mantovani avanza en la creación de un Centro de Salud en Malligasta, mejorando el acceso a atención médica para comunidades locales. Este proyecto, en colaboración con profesionales de la salud, busca brindar servicios esenciales sin necesidad de largos traslados.

La Fundación Roberto Mantovani se encuentra en la fase final de gestiones para poner en marcha su Centro de Salud de Atención Primaria, destinado a las comunidades de Malligasta, Los Sarmientos, Tilimuqui y localidades aledañas. Este proyecto busca ofrecer atención médica accesible, evitando que los vecinos deban trasladarse a centros urbanos lejanos para recibir consultas y controles básicos.

Bajo la dirección de Lorenzo Capece, se ha trabajado para transformar el edificio de la fundación en un espacio seguro y funcional. Actualmente, el lugar también es utilizado por la institución Munay, que brinda asistencia terapéutica en el tratamiento de adicciones, manteniendo así su rol como un centro comunitario mientras se ultiman detalles técnicos para el nuevo centro de salud.

En esta etapa crucial, la fundación está avanzando en acuerdos con profesionales médicos que se encargarán de la atención primaria en el futuro centro. Esto es fundamental para cumplir el objetivo inicial de la iniciativa, que busca garantizar que la salud sea un derecho accesible para los habitantes de la región, según lo expresó Alfredo Capece, presidente de La Riojana Cooperativa.

