Aumento de infecciones de transmisión sexual: organizaciones reclaman emergencia sanitaria en La Rioja

Organizaciones de salud y sociales han solicitado al Gobierno provincial de La Rioja la declaración de la emergencia sanitaria por el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH y sífilis. Este incremento alarmante se debe a deficiencias en las políticas de prevención y detección, lo que ha resultado en diagnósticos tardíos y un aumento de casos de sífilis congénita.

La petición formal fue presentada al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial, con la esperanza de que se implementen medidas urgentes para fortalecer las políticas de prevención. Las organizaciones han destacado la grave situación que enfrentan muchas personas, algunas de las cuales han perdido la vida por no recibir atención médica adecuada a tiempo.

Desde la Mesa de Trabajo en VIH, se ha señalado que el problema de las ITS tiene un fuerte componente social, ya que el estigma, la desigualdad y el acceso limitado al sistema de salud aumentan la vulnerabilidad de quienes padecen estas infecciones. En un contexto de debilitamiento de las estrategias públicas, se hace esencial adoptar medidas que aseguren diagnósticos tempranos y un acompañamiento integral.

La situación actual resalta la necesidad urgente de implementar políticas más efectivas que no solo se centren en la atención médica, sino que también aborden las desigualdades y el estigma que enfrentan quienes buscan tratamiento. El compromiso del Gobierno provincial será fundamental para revertir la tendencia de aumento de infecciones y mejorar la calidad de vida de los afectados.