Domingo, 8 de Febrero 2026
Tragedia en el Festival de la Tradición: un hombre pierde la vida en Tama
Salud

Un hombre de 49 años, oriundo de la Capital de La Rioja, falleció durante el Festival de la Tradición de los Llanos. La comunidad de Tama está conmocionada y espera un informe oficial sobre las causas del deceso.

Un hombre de 49 años, identificado como Bajinay Andrés y originario de la ciudad Capital de La Rioja, falleció en la localidad de Tama durante el Festival de la Tradición de los Llanos. La víctima sufrió una descompensación repentina mientras se llevaba a cabo el evento, lo que causó una profunda conmoción entre los asistentes.

La doctora Andreina Voss fue la primera en asistir al hombre en el lugar y ordenó su traslado urgente al hospital local. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró sobrevivir y fue declarado muerto en el centro de salud. Este incidente generó gran consternación en la comunidad, que se caracteriza por su calidez y activa participación en festividades.

Las autoridades han comenzado las investigaciones pertinentes para determinar las causas del deceso, y se espera un informe oficial por parte de la Policía de la Provincia que brinde mayores detalles sobre lo sucedido. La tragedia ha resaltado la importancia de implementar protocolos de emergencia más efectivos en futuros eventos masivos.

Etiquetas: la rioja tama festival de la tradición accidente salud comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1541 articles →

