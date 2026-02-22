Domingo, 22 de Febrero 2026
El Hospital Materno Infantil abre turnos para especialidades desde mañana a las 7:00
Salud

El Hospital Materno Infantil abre turnos para especialidades desde mañana a las 7:00

El Hospital de la Madre y el Niño habilitará desde este martes un turnero para diversas especialidades pediátricas, mejorando el acceso a la salud infantil. Además, se programarán turnos de obstetricia para controles de alto riesgo el 27 de febrero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El Hospital de la Madre y el Niño comenzará a habilitar turnos desde las 7.00 de este martes para diversas especialidades médicas, que abarcan desde Alergia e Inmunología Infantil hasta reumatología infantil, entre otras. También se ofrecerán turnos de obstetricia el 27 de febrero, destinados al control de alto riesgo y diversas ecografías.

Recientemente, médicos del hospital han estado realizando visitas a localidades como Milagro y Olta en el marco de su Programa de Extensión de Atención. Desde el Hospital Distrital Segundo Romero, se destacó la labor de los pediatras del HMyN, quienes han brindado un servicio profesional y cálido a las familias.

Antes de la creación del HMyN, la atención a madres e infantes se realizaba en el Hospital Público Dr. Vera Barros, que no contaba con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda. Ante esta situación crítica, en 2005, se solicitó la construcción de un nuevo hospital, el cual fue aprobado y financiado, proyectándose para atender las necesidades de la comunidad durante los próximos 20 años.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño atención infantil salud obras públicas
