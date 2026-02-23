Famatina conmemora 50 años de atención médica y homenajea a su equipo de trabajo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Hospital Distrital “Dr. Ramón Carrillo” de Famatina conmemoró su 50° aniversario con un acto que enfatizó su importancia en la atención sanitaria de la comunidad. Desde su fundación en 1976, el hospital se ha consolidado como un referente en el departamento, ofreciendo servicios de salud ininterrumpidos.

Durante la ceremonia, se reconoció la labor de los trabajadores por su dedicación y compromiso. Se descubrieron placas conmemorativas y se realizaron presentaciones artísticas, además de un brindis institucional. El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó el papel del hospital en la promoción de la salud pública y la equidad.

Entre las prestaciones del hospital se incluyen servicios de Rayos X, laboratorio, telemedicina y un sistema de referencia y contrarreferencia con el Ministerio de Salud. Además, se cuenta con cuatro Centros Primarios de Salud en la zona, fortaleciendo la atención en el área.

El hospital también ha ampliado su capacidad de respuesta con especialidades que rotan periódicamente, como salud mental, pediatría y obstetricia, contribuyendo así a la atención integral de la comunidad.