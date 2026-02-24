Comunidad de Chilecito en duelo tras la muerte de un adolescente de 14 años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este lunes, un adolescente de 14 años falleció en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito tras un intento de suicidio en su hogar del barrio Mayo. El menor había sido trasladado al hospital por familiares luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Los profesionales médicos lograron reanimarlo y lo ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria, pero lamentablemente, el fallecimiento fue confirmado en la mañana del lunes. El juez Jorge Jalil ha ordenado la realización de autopsia y la recolección de evidencias relacionadas con el caso.

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad de Chilecito, resaltando la importancia de la atención y prevención en salud mental para los jóvenes. Las autoridades han llamado a padres y familiares a estar atentos a señales de alerta y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Para quienes necesiten asistencia, hay líneas disponibles como el 0800 345 1435 y en situaciones de emergencia, el 911 o el 107.