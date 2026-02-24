Martes, 24 de Febrero 2026
Comunidad de Chilecito en duelo tras la muerte de un adolescente de 14 años
Salud

Comunidad de Chilecito en duelo tras la muerte de un adolescente de 14 años

Un joven de 14 años falleció en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito tras un intento de suicidio. La comunidad enfrenta un llamado urgente a la atención en salud mental.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Este lunes, un adolescente de 14 años falleció en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito tras un intento de suicidio en su hogar del barrio Mayo. El menor había sido trasladado al hospital por familiares luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Los profesionales médicos lograron reanimarlo y lo ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria, pero lamentablemente, el fallecimiento fue confirmado en la mañana del lunes. El juez Jorge Jalil ha ordenado la realización de autopsia y la recolección de evidencias relacionadas con el caso.

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad de Chilecito, resaltando la importancia de la atención y prevención en salud mental para los jóvenes. Las autoridades han llamado a padres y familiares a estar atentos a señales de alerta y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Para quienes necesiten asistencia, hay líneas disponibles como el 0800 345 1435 y en situaciones de emergencia, el 911 o el 107.

Etiquetas: chilecito hospital eleazar herrera motta suicidio salud mental comunidad tragedia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1838 articles →

