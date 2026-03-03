Guardias Asistenciales de Salud recibirán un aumento del 12% en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela anunció un aumento del 12% en los salarios del sector sanitario, que comenzará a aplicarse en marzo. Esta medida tiene como finalidad reconocer el esfuerzo de los equipos de salud que trabajan en hospitales y centros sanitarios de la provincia.

Quintela destacó que esta actualización se suma a una reciente recomposición salarial, en el contexto de una política de mejora continua de los haberes. El mandatario provincial subrayó la importancia de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, especialmente ante la compleja situación económica nacional.

El incremento es especialmente relevante para las Guardias Asistenciales de Salud, donde el personal enfrenta constantes desafíos. La comunidad ha recibido esta noticia con optimismo, considerando que es un reconocimiento a la labor de quienes están en la primera línea de atención.

El anuncio también se enmarca en un esfuerzo más amplio para equilibrar las diferencias salariales dentro del sector, asegurando que todos los trabajadores sientan que su dedicación es valorada en estos tiempos de dificultades económicas.