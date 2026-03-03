Martes, 3 de Marzo 2026
Guardias Asistenciales de Salud recibirán un aumento del 12% en La Rioja
Guardias Asistenciales de Salud recibirán un aumento del 12% en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela anunció un aumento salarial del 12% para el sector sanitario, a implementarse en marzo, como reconocimiento a su labor en un contexto económico difícil. Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud y optimizar la atención pública.

El gobernador Ricardo Quintela anunció un aumento del 12% en los salarios del sector sanitario, que comenzará a aplicarse en marzo. Esta medida tiene como finalidad reconocer el esfuerzo de los equipos de salud que trabajan en hospitales y centros sanitarios de la provincia.

Quintela destacó que esta actualización se suma a una reciente recomposición salarial, en el contexto de una política de mejora continua de los haberes. El mandatario provincial subrayó la importancia de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, especialmente ante la compleja situación económica nacional.

El incremento es especialmente relevante para las Guardias Asistenciales de Salud, donde el personal enfrenta constantes desafíos. La comunidad ha recibido esta noticia con optimismo, considerando que es un reconocimiento a la labor de quienes están en la primera línea de atención.

El anuncio también se enmarca en un esfuerzo más amplio para equilibrar las diferencias salariales dentro del sector, asegurando que todos los trabajadores sientan que su dedicación es valorada en estos tiempos de dificultades económicas.

