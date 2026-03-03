Martes, 3 de Marzo 2026
Aumento del 12% en guardias de Salud: ¿mejoras en la atención sanitaria?
Salud

Aumento del 12% en guardias de Salud: ¿mejoras en la atención sanitaria?

El Gobierno de La Rioja implementará un aumento del 12% en las Guardias Asistenciales para el personal de Salud desde marzo, reconociendo su labor en un contexto de creciente demanda médica.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
El Gobierno de La Rioja ha decidido implementar un aumento del 12% en el valor de las Guardias Asistenciales para el personal de salud, el cual comenzará a regir desde el mes de marzo. Esta medida fue anunciada por el gobernador Ricardo Quintela, quien enfatizó la importancia de reconocer el esfuerzo diario de los equipos sanitarios que trabajan en hospitales y centros de salud.

Quintela comunicó a través de su cuenta de Twitter que este incremento busca valorar el compromiso de los profesionales en un contexto de creciente demanda de atención médica. Además, se destacó que esta decisión se suma a la reciente recomposición salarial para todos los trabajadores estatales, dentro de una política más amplia destinada a actualizar los haberes.

El ajuste está dirigido a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, quienes desempeñan un papel crucial en el sistema estatal. El Gobierno provincial aseguró que continuará evaluando nuevas medidas para fortalecer el ingreso de los trabajadores y mejorar la calidad de atención a la población.

