Jueves, 5 de Marzo 2026
Madre reclama justicia tras denuncias de maltratos durante el parto en la provincia
Salud

Madre reclama justicia tras denuncias de maltratos durante el parto en la provincia

La conmoción en La Rioja crece tras el desgarrador testimonio de una madre que denuncia irregularidades y violencia obstétrica en el parto de su hijo, quien nació sin vida. La falta de respuesta ante su urgencia y las maniobras violentas del personal médico generan un fuerte cuestionamiento hacia el sistema de salud local. La comunidad se moviliza ante este caso que revela graves problemas en la atención obstétrica.

La madre de Simón, un bebé que falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, ha compartido su desgarrador testimonio, revelando irregularidades y violencia obstétrica durante su trabajo de parto. La mujer relata que su sufrimiento se extendió durante cuatro horas, donde enfrentó la negativa del personal médico a realizar una cesárea a tiempo.

En su declaración, mencionó a la profesional Vanina Gómez y la intervención del doctor Héctor Díaz Paz, a quien acusó de usar maniobras físicas violentas. Describió momentos de angustia, señalando que el médico le decía que no sabía pujar mientras experimentaba dolor intenso. Agregó que se utilizaron prácticas traumáticas para intentar forzar el nacimiento, como un torniquete en su abdomen.

La madre enfatizó que su embarazo era saludable y que Simón presentaba signos de haber superado el tiempo de gestación, lo que complicó aún más la situación. A pesar de sus esfuerzos y el agotamiento, finalmente se le realizó una cesárea de urgencia, pero el bebé nació sin vida. La mujer expresó su dolor al recordar que solo pudo cantar alabanzas mientras los médicos intentaban reanimar a su hijo.

Este trágico caso ha suscitado cuestionamientos sobre la humanidad y el profesionalismo del personal médico involucrado, dejando a la comunidad en estado de conmoción.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño violencia obstétrica irregularidades médicas denuncia salud pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

