Madre reclama justicia tras denuncias de maltratos durante el parto en la provincia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La madre de Simón, un bebé que falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, ha compartido su desgarrador testimonio, revelando irregularidades y violencia obstétrica durante su trabajo de parto. La mujer relata que su sufrimiento se extendió durante cuatro horas, donde enfrentó la negativa del personal médico a realizar una cesárea a tiempo.

En su declaración, mencionó a la profesional Vanina Gómez y la intervención del doctor Héctor Díaz Paz, a quien acusó de usar maniobras físicas violentas. Describió momentos de angustia, señalando que el médico le decía que no sabía pujar mientras experimentaba dolor intenso. Agregó que se utilizaron prácticas traumáticas para intentar forzar el nacimiento, como un torniquete en su abdomen.

La madre enfatizó que su embarazo era saludable y que Simón presentaba signos de haber superado el tiempo de gestación, lo que complicó aún más la situación. A pesar de sus esfuerzos y el agotamiento, finalmente se le realizó una cesárea de urgencia, pero el bebé nació sin vida. La mujer expresó su dolor al recordar que solo pudo cantar alabanzas mientras los médicos intentaban reanimar a su hijo.

Este trágico caso ha suscitado cuestionamientos sobre la humanidad y el profesionalismo del personal médico involucrado, dejando a la comunidad en estado de conmoción.