Viernes, 30 de Enero 2026
Vacunación contra el dengue se extiende hasta los 59 años para prevenir brotes en la población
Vacunación contra el dengue se extiende hasta los 59 años para prevenir brotes en la población

El Ministerio de Salud lanza el 2 de febrero una campaña de vacunación contra el dengue en la Capital, dirigida a personas de 15 a 59 años. Aunque no hay circulación del virus, la prevención es crucial tras las lluvias. La vacuna es gratuita y se aplicará en dos dosis.

COMPARTIR
El Ministerio de Salud ha anunciado el inicio de una nueva campaña de vacunación contra el dengue, que comenzará el lunes 2 de febrero. Esta iniciativa está dirigida a personas de Capital entre 15 y 59 años, independientemente de si han padecido la enfermedad. Aunque actualmente no hay circulación del virus en la provincia, las autoridades enfatizan la necesidad de mantener las medidas de prevención, especialmente tras las lluvias recientes.

El ministro Juan Carlos Vergara destacó la importancia de que la población comprenda que el dengue sigue siendo un problema actual y que es crucial actuar a tiempo. Además, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Silvia De Donatis, explico que la ampliación de la cobertura de vacunación es posible gracias al envío de nuevas dosis desde la nación, enfocándose en las áreas de mayor riesgo.

La vacuna es gratuita y se aplica en dos dosis con un intervalo mínimo de tres meses. De Donatis subrayó que es vital completar el esquema para lograr una protección adecuada contra los cuatro serotipos del virus. A pesar de la ausencia de circulación del dengue, se recuerda a la población que la prevención también depende de medidas domiciliarias, como la eliminación de recipientes que acumulen agua, para reducir riesgos.

Etiquetas: argentina dengue vacunación ministerio de salud prevención salud pública
